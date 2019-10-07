جوارديولا يعلق على ابتعاد مانشستر سيتي بفارق الـ 8 نقاط

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي،على ابتعاده عن ليفربول المتصدر بفارق 8 نقاط، في صراع الثنائي على لقب الدوري الإنجليزي.

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وتعرض مانشستر سيتي للخسارة بالأمس أمام وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ليتجمد عدد نقاطه عند 16 نقطة.

وقال جوارديولا في تصريحات صحيفة: "الفارق كبير، أعلم ذلك للعديد من الظروف، "من الأفضل عدم الحديث عن أن فريق مبتعد عنّا بفارق 8 نقاط".

وأتم بهذا الصدد: "نحن في أكتوبر الأن، مازال هنالك الكثير من اللقاءات".