جوارديولا يعلق على ابتعاد مانشستر سيتي بفارق الـ 8 نقاط

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي،على ابتعاده عن ليفربول المتصدر بفارق 8 نقاط، في صراع الثنائي على لقب الدوري الإنجليزي.
وتعرض مانشستر سيتي للخسارة بالأمس أمام وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ليتجمد عدد نقاطه عند 16 نقطة.
وقال جوارديولا في تصريحات صحيفة: "الفارق كبير، أعلم ذلك للعديد من الظروف، "من الأفضل عدم الحديث عن أن فريق مبتعد عنّا بفارق 8 نقاط".
وأتم بهذا الصدد: "نحن في أكتوبر الأن، مازال هنالك الكثير من اللقاءات".
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