نعرف على موعد مباراة السعودية وسنغافورة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

الإثنين 7 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

يواجه المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في مواجهة نارية يوم الخميس المقبل أمام سنغافورة في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.



موعد مباراة السعودية وسنغافورة

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ويلتقي المنتخب السعودي مع سنغافورة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب الملك عبدالله الرياضي في بريدة.

وتذاع مباراة السعودية وسنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.

الجدير بالذكر أن منتخب السعودي قد حقق التعادل الإيجابي في الجولة الأولى أمام اليمن بنتيجة هدفين لمثلهما حيث سجل للأخضر كلاً من؛ هتان باهبري وسالم الدوسري.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 رفقة منتخبات؛ سنغافورة واليمن واليمن وأوزبكستان.