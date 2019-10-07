الاتحاد أكثر جماهيرية من الهلال والأهلي مجتمعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تصدر الاتحاد قائمة الأكثر حضورا جماهيريا في الجولات الست الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حقق أعلى رقم في الأربع مباريات التي استضافها على ملعبه بواقع 106158 مشجعا، محققا العلامة الكاملة التي أهلته لحصد 4 ملايين ريال كجوائز مقابل تحقيق نسبة الحضور الجماهيري المطلوبة.

وجاء الهلال ثانيا حيث حصل على 3 ملايين ريال بعدد حضور جماهيري بلغ 51572 مشجعا، وحل الأهلي ثالثا بحضور 50430 مشجعا، وحصل على 2 مليون ريال.

وفاق عدد الحضور الجماهيري في الاتحاد رقمي الهلال والأهلي مجتمعين، كما بلغ أكثر من 4 أضعاف رقم النصر.

وتقدم الصاعدان حديثا للدوري، ضمك (33328 مشجعا) والعدالة (30.3 مشجع) على حامل اللقب فريق النصر الذي حقق حضورا بلغ 23488 مشجعا في مباراتين خاضهما في أرضه.

ورغم قصر المسافة بين مدينتي أبها وخميس مشيط (نحو 27 كلم) ولعب الفريقين مبارياتهما بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، إلا أن الأرقام أظهرت تفاوتا كبيرا في جماهيرية سفيري الجنوب، حيث بلغ حضور ضمك في 3 مباريات 33328 مشجعا، مقابل 9522 مشجعا لأبها من مباراتين، ما يعني أن الأخير في حاجة إلى 23806 مشجعين ليعادل رقم منافسه في المنطقة، علما بأن ضمك حصل على جائزة المليون ريال 3 مرات، فيما لم يذق أبها طعمها حتى الآن.

ترتيب الأندية جماهيريا اعتمادا على الأرض

01. الاتحاد: لعب 4 مباريات نال 4 ملايين ريال

الحضور

31781 + 43783 + 10350 + 20244 = 10615

02. الهلال: لعب 3 مباريات نال 3 ملايين ريال

الحضور

18022 + 15561 + 17,989 = 51,572

03. الأهلي: لعب 3 مباريات نال 2 مليون ريال

الحضور

30198 + 7544 + 12688 = 50430

04.العدالة: لعب 3 مباريات نال 2 مليون ريال

الحضور

11922 + 12640 + 5441 = 30,003

05.ضمك: لعب 3 مباريات نال 3 ملايين ريال

الحضور

14680 + 9035 + 9613 = 33328

07.الاتفاق: لعب 3 مباريات نال 2 مليون ريال

الحضور

10010 + 8213 + 13558 = 31,781

06. النصر: لعب مباراتين نال 2 مليون ريال

الحضور

11264 + 12224 = 23488

08. الفتح: لعب 3 مباريات نال مليون ريال

الحضور

5242 + 12663 + 7,123 = 25,028

09. الشباب: لعب مباراتين نال مليون ريال

الحضور

10461 + 3976 = 15437

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13. أبها: - لعب مباراتين - لم يحقق المليون

الحضور

8400 + 1122 = 9522

11.الفيصلي: لعب 3 مباريات - نال 3 ملايين ريال

الحضور

5600 + 4450 + 3945 = 13995

15. الوحدة: لعب 3 مباريات لم يحقق المليون

الحضور

3269 + 1146 + 2482 = 6897

10. الرائد: لعب 3 مباريات نال مليون ريال

الحضور

11601 + 3193 = 14,794

14. الحزم: لعب مباراتين نال 2 مليون ريال

الحضور

4050 + 4603 = 8653

12.الفيحاء: لعب 3 مباريات - نال 3 ملايين ريال

الحضور

5752 + 4237 + 3,993 = 13,982

16.التعاون: لعب 3 مباريات - لم يحقق المليون

الحضور

2129 + 2119 + 2001= 6,249

مقارنة بين فرق الملعب الواحد والمدينة

- تفوق الاتحاد على الأهلي بأكثر من الضعف، مع فارق تقدم الاتحاد بمباراة

- تفوق الهلال على النصر بنحو الضعف مع فارق تقدم الهلال بمباراة

- جمهور ضمك أكثر من أبها بفارق وصل إلى 23806 مشجعين، مع فارق تقدم ضمك بمباراة

- جمهور الرائد أكثر من ضعف جمهور التعاون، فكلاهما لعب 3 مباريات بملعب بريدة، وتذوق الرائد طعم جائزة المليون، بينما لم يفز بها التعاون

- الفيصلي والفيحاء كادا يتعادلان في كل شيء، حيث لعب كل منهما 3 مباريات بالمجمعة ونالا جائزة المليون 3 مرات، وحضر للفيصلي 13995 مشجعا، وللفيحاء 13982 مشجعا

أرقام من المدرجات

- حققت مباراة الاتحاد والهلال بجدة أعلى نسبة حضور جماهيري بعدد 43783 مشجعا

- رقم الاتحاد أكثر من رقمي الهلال والأهلي مجتمعين وأكثر من 4 أضعاف رقم النصر

- احتلت مواجهة الاتحاد والرائد ثاني أعلى نسبة حضور بعدد 31781 مشجعا

- مواجهة الأهلي والنصر في المركز الثالث بعدد 30198 مشجعا

- عجزت أندية الوحدة وأبها والتعاون عن تحقيق العدد المطلوب 50% من نسبة الحضور، رغم خوض الوحدة 3 مباريات بأرضه، مقابل مباراتين لأبها والتعاون.

- احتل بطل كأس الملك الموسم الماضي فريق التعاون ذيل ترتيب الحضور الجماهيري برصيد 6,249 مشجعا في 3 مباريات خاضها بأرضه.