الأخضر ينتظم بمعسكر بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انخرط لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس في معسكر بريدة، استعدادا لمواجهة منتخب سنغافورة الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومنتخب فلسطين في 15 أكتوبر الحالي على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله،، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل المدير الفني للأخضر الفرنسي هيرفي رينارد والبالغ عددهم 24 لاعبا.

وأجرى الأخضر تدريبه الأول على ملعب نادي التعاون الجديد.

يذكر أن الأخضر دشن مشواره في التصفيات بالتعادل 2 - 2 مع نظيره اليمني في المباراة التي جرت في البحرين.