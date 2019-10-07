شكرا لقرائتكم أزارو يتألق في مران الأهلى وفايلر يشيد بأدائه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تألق المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك. ونجح المغربي أزارو في إحراز أكثر من هدف "لوب" نال إشادة المدرب السويسري وزملاؤه في الفريق. Advertisements وخصص فايلر تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين وشهدت التقسيمة منافسة قوية من أجل الدخول في حسابات فايلر. في الوقت الذي ركز فايلر على علاج ازمة اهدار الفرص خلال التقسيمة، املا في علاج الآفة قبل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم ١٩ اكتوبر الجاري والتي تأتي في رابع مواجهات بطولة الدوري العام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزارو يتألق في مران الأهلى وفايلر يشيد بأدائه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.