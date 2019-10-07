الزمالك يترقب وصول مدرب الأحمال الأجنبى الجديد خلال أيام...

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ويرغب مسؤولو الزمالك فى استكمال، تشكيل جهاز الصربى ميتشو بعد انضمام مواطنه دوسان فى منصب المدرب العام وكذلك دراجان فى منصب مدرب حراس المرمى ويتبقى انضمام مدرب الأحمال الجديد، بدلاً من اليونانى أنطونيو.
وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.
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