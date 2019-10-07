شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب وصول مدرب الأحمال الأجنبى الجديد خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادى الزمالك، وصول مدرب الأحمال الأجنبى الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام للجهاز المعاون للصربى ميتشو المديرالفنى للفريق الكروى الأول.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن مدرب الأحمال الجديد من المنتظر أن يصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبل، ليتسلم مهام عمله مع ميتشو، وذلك قبل مواجهة الأهلى المقرر لها يوم السبت 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتا.

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ويرغب مسؤولو الزمالك فى استكمال، تشكيل جهاز الصربى ميتشو بعد انضمام مواطنه دوسان فى منصب المدرب العام وكذلك دراجان فى منصب مدرب حراس المرمى ويتبقى انضمام مدرب الأحمال الجديد، بدلاً من اليونانى أنطونيو.

وقاد الصربى ميتشو، الزمالك، فى 9 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات وهُزم فى مباراتين وتعادل فى مباراة، أحرز معه الفريق الأبيض 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف، وفضل مسؤولو الزمالك الاجتماع مع ميتشو عقب التعادل مع إف سى مصر لمعرفة أسباب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وليس تلك المباراة فقط بعد تذبذب مستوى اللاعبين.