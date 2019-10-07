"خماسية "الجبلاية تمتص غضب "الجمعية العمومية" فى جلسة مصالحة الاسبوع القادم...

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جدة - عمرو شويل عقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جلسة مع بعض رؤساء أندية القسم الثانى والثالث الذين لهم طلبات وكانوا يدعون لعقد جمعية عمومية غير عادية وتم الاستماع لبعض ملاحظات ممثلى الاندية . حضر الجلسة الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية ، ورؤساء الاندية الأحمدى عبد الغفار "م.ش.تلا"، وأحمد مصباح "اخميم"، أسامة السيد "م.ش. أبو شحاتة" ، أحمد المسيرى "نادى نبروه"، هانى كيوان "م.ش بدواى" ، هانى سعيد "جولدى"، أحمد ابراهيم مجاهد "ميجا سبورت". وخلال الجلسة حرص مسئولو اللجنة الخماسية على الاستماع لوجهة نظر الاندية وأسباب رغبتهم فى تعديلات بعض البنود فى اللائحة ، وأبديا استعدادهما للحوار فى اى مقترح يرسل من الجمعية العمومية باتحاد الكرة . وبعد أكثر من 30 دقيقة اتفق مسئولو الاندية مع عضوا اللجنة الخماسية على ترشيح من 10 إلى 15 مسئول بالاندية للاجتماع خلال الاسبوع المقبلة

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