الخطيب يجري فحوصات طبيه فى المستشفى الملكي بالأسكندرية...

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جدة - عمرو شويل وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية والأشعة قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني والذي سبق وأن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر وذلك في حضور الطبيب المصري الشهير أحمد فرهود. جاءت زيارة الخطيب للطبيب الألماني بالأسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام القاسية بالظهر في الأيام الأخيرة واضطر للجوء لبعض المسكنات لحين العرض على الطبيب المعالج.

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