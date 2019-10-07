تغريدة تشعل أزمة جديدة بين اتحاد السلة ورئيس الزمالك والسبب "كهربا "...

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة ايقاف فريق عمل السوشيال ميديا وتحويله للتحقيق ، بسبب تغريدة تم نشرها حول أزمة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

EGSUlriXkAEObH4 Advertisements وتابع البيان " وياسف مجلس الادارة لما بدر من أحد اشخاص فريق الميديا ويؤكد احترامه لرئيس مجلس ادارة نادي الزمالك وجميع اعضاء مجلس ادارته". تفاصيل الواقعة عندما قام فريق عمل السوشيل ميديا بنشر تغردية تحت عنوان "اللى بيعمل مبيقولش" حول تصريح رئيس الزمالك بالتوقع الاهلى بالتعاقجد مع نصف فريقة حال تعاقدة مع كهربا .

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