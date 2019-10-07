شكرا لقرائتكم نور الدين يفوز بأفضل حكم فى الجولة الثالثة من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأدار ابراهيم نور الدين مباراة المصرى والاتحاد السكندري التى أقيمت السبت الماضى، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز بدلا من أحمد الغندور الذي اعتذر لوفاة جده فجر يوم المباراة، وظهر نور الدين بمستوى مميز مما دفع اللجنة لاختياره أفضل حكم فى الجولة الأخيرة. Advertisements كانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اختارت الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة جيبوتى وجامبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. ويعاون إبراهيم نور الدين كل من أحمد حسام طه مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثانى، وأحمد الغندور حكم رابع.

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