شكرا لقرائتكم اجتماعات مكثفة بين شوقب غريب و لاعبو المنتخب الأولمبي وجهازه الفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب غريب جميع اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات خاصة وأن هناك الملايين من الجماهير المصرية تتنتظرهم وتتنظر تحقيق البطولة وهو مايستلزم الالتزام والجديه داخل المعسكر والالتزام بتعليمات الجهاز الفني لأن الانضباط هو عنوان النجاح.
وطالب غريب الجميع بالتفكير في شئ واحد فقط وهو المنتخب الأولمبي ومصر بعيدا عن ارتباطاتهم مع أنديتهم ، لاسيما وأن الفترة القادمة ستترجم الجهد الذي بذل علي مدار 20 شهرا هي عمر الفريق.
وأكد المدير الفنى علي أنه منح الجميع الفرصة قبل الاستقرار علي القائمة التي ستشارك في البطوله وقوامها 21 لاعبا.
وفي اجتماعه مع الجهاز الفني، شدد غريب علي ضرورة قيام كل فرد في الجهاز بواجبه علي الوجه الاكمل واعتبار الجميع الأن جنود فى خدمة مصر.. ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأول مساء اليوم.
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