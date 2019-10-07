شكرا لقرائتكم البكر: إقامة مباريات دور 64 من كأس الملك في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن قرعة دور 32 من كأس الملك ستقام في ديسمبر المقبل، بعدما يتم لعب جميع المباريات في شهر نوفمبر.

وسحبت قرعة دور 64 من كأس الملك يوم الاثنين والتي أسفرت عن مواجهات سهلة للأندية الكبيرة.

وقال البكر بعد انتهاء مراسم القرعة: اختلف النظام في هذه النسخة، فاليوم انتهينا من إجراء قرعة دور 64، وستلعب جميع المباريات في شهر نوفمبر، وبعد ذلك في شهر ديسمبر سيتم إجراء قرعة الدور التالي، وهو ما سيخفف الضغط على الأندية خاصة المشاركة في دوري أبطال آسيا.