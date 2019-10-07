شكرا لقرائتكم المسحل: الحكم الأجنبي لن يستمر طويلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقه مع الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد على عقد مؤتمر صحفي شبه شهري للحديث عن الحالات التحكيمية، وذلك عقب عقد رئيس لجنة الحكام مؤتمره الصحفي الأول يوم الاثنين.

وأضاف المسحل في تصريح نقله الموقع الرسمي لاتحاد القدم السعودي أن عودة الحكام السعوديين إلى قيادة المباريات بشكل كامل يحدده جاهزيتهم، مشيراً إلى أن الاعتماد على الحكم الأجنبي لن يستمر طويلاً.