شكرا لقرائتكم برشلونة يقيل حارسه السابق فالديز من تدريب فريق الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الاثنين عن إقالة فيكتور فالديز من تدريب فريق الشباب تحت 19 عاما بعد 3 أشهر من تعيينه في منصبه.

وجاء قرار برشلونة بسبب الخلاف الذي وقع بين فالديز وزميله الهولندي السابق باتريك كلويفرت المسؤول عن أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة، إثر إصرار الأول على اللعب بطريقة (4-4-2) وتجاهل بعض الأسماء التي تراهن عليها الإدارة المسؤولية عن الفئات السنية.

وشارك فالديز (37 عاماً) في أكثر من 500 مباراة مع برشلونة حتى رحيله من الفريق في 2014، بعدما فضل عدم تجديد تعاقده مع النادي الذي أمضى به حياته الرياضية كاملة، قبل أن ينتقل إلى عدة فرق أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي الصيف الماضي تم تعيينه مدرباً لفئة الشباب بنادي برشلونة، وخلال الفترة ذاتها تولى كلويفرت إدارة أكاديمية لا ماسيا ولكن العلاقة بين الثنائي توترت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وسيتولى فرانك أورتيغا تدريب فريق الشباب تحت 19 عاما بعد إقالة الحارس الشهير.