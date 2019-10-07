

أحمد أبوعقيل

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المسئولين في النادي الأهلي حال تعاقدهم مع محمود كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأكد مرتضى خلال تصريحاته في مقطع فيديو بثته قناة الحدث اليوم أنه سيتعاقد مع نصف لاعبي الأهلي حالة تعاقد الأخير مع محمود كهربا، مُشيرًا إلى أن تلك الصفقة ستمثل اعتداءًا على النادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور :" (لو كهربا راجل يروح الأهلي)، إذا فعل ذلك سيكون الأهلي قد اعتدى على نادي الزمالك، فعقد كهربا مستمر معنا لثلاثة مواسم".

وأضاف :"إذا كان هناك لاعبًا في الأهلي يحصل على 20 مليون جنيه سأدفع له 40 مليون، وأحصل على نصف فريق الأهلي هنا في الزمالك".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يهدد: لو الأهلي ضم "كهربا" يبقى بدأ الحرب وسأضم نصف لاعبيه بضعف رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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