برشلونة يقيل فيكتور فالديز من تدريب فريق الشباب









اسماء السيد - أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، إقالة المدير الفني لفريق الشباب فيكتور فالديز، بسبب الأزمات التي أثارها في الفترة الأخيرة داخل أروقة النادي الكاتالوني.

وقررت إدارة النادي الكاتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، إقالة فالديز من منصبه على خلفية مناقشات قوية دارت بينه وبين باتريك كلويفرت مدير أكاديمية لاماسيا الخاصة بالنادي.

وأعلن برشلونة تعيين فرانك أتريغا في منصب المدير الفني لفريق الشباب، خلفا لفيكتور فالديز الذي سبق له أن كان حارسا للفريق الأول.

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وكان فالديز قد جلس مع السكرتير الرياضي في النادي يوم الجمعة الماضي من أجل مناقشة مستقبله في الفريق.

وكان فريق الشباب بالنادي الكاتالوني، قد تعرض للعديد من الخسائر في الفترة الأخيرة، كان أبرزها أمام بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب.

جدير بالذكر أن أحد أهم الانتقادات التي تلقاها فالديز في فترة تدريبه لشباب برشلونة هو استخدامه لطريقة ٤-٤-٢ بدلًا من ٤-٣-٣ التي تعتمد عليها كل فئات الأعمار في النادي.

