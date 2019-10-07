ديشان يستبعد عودة لوريس قبل نهاية 2019









اسماء السيد - أكد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديديه ديشان الإثنين أنه على يقين من غياب حارس مرماه هوغو لوريس حتى نهاية العام الحالي، وذلك بسبب إصابته السبت بخلع في كوعه خلال مباراة فريقه توتنهام أمام برايتون في الدوري الإنكليزي.

وبدأ المنتخب الفرنسي بطل العالم معسكرا في مقره في كليرفونتين استعدادا للقاء أيسلندا وتركيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر و14 منه في منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، في غياب قائده لوريس الذي تعرض لإصابة بالغة في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي.

وفي مؤتمر صحافي اليوم، قال ديشان إنه "من الصعب إعطاء وقت محدد لعودته"، مضيفا "لن يعود الى أرض الملعب في هذا العام، أنا شبه متأكد لذلك".

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وأبدى ديشان ارتياحه لفكرة عدم وجود كسر في ساعد لوريس، موضحا "فيما يتعلق بنا (المنتخب)، لن يكون معنا خلال هذه المرحلة أو في المرحلة التالية" من التصفيات الأوروبية، في إشارة الى مباراتي ألبانيا ومولدوفا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ولفت ديشان الذي يأمل بجمع كأسَي العالم وأوروبا كمدرب كما فعل كلاعب (مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000)، الى أن حارس مرسيليا ستيف مانداندا سيكون أساسيا الجمعة أمام أيسلندا بدلا من لوريس.

وكان توتنهام قد أعلن السبت أن لوريس (32 عاما) الذي يحمل ألوانه منذ 2012 تعرض لخلع في كوعه، دون أن يحدد مدة ابتعاده عن الملاعب.