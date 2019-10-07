لاوري يمدد مع تورونتو لقاء 31 مليون دولار









اسماء السيد - توصل اللاعب كايل لاوري لاتفاق مع فريقه تورونتو رابتورز بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لتمديد عقده لعام واحد لقاء مبلغ تقدر قيمته بـ31 مليون دولار، بحسب ما أفادت تقارير صحافية أميركية الإثنين.

ونقلت شبكة "اي أس بي أن" الأميركية عن الوكيل مارك بارتلستين بأن لاوري (33 عاما) توصل الى اتفاق مع فريقه الكندي، لتمديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في تموز/يوليو المقبل.

وسيحصل لاوري على 31 مليون دولار في موسم 2020-2021، تضاف الى الـ33,4 مليونا المرصودة في الموسم الأخير من عقده الحالي، أي موسم 2019-2020 الذي ينطلق أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

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ويأتي تمديد عقد لاوري الذي اختير خمس مرات للمشاركة في مباراة "أول ستار" ("كل النجوم")، في محاولة من رابتورز الذي توج في الموسم الماضي بطلا لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، لعدم فقدان أسماء إضافية بعد رحيل النجم كواهي لينارد الى لوس أنجليس كليبيرز.

وحقق لاوري المتوج مع المنتخب الأميركي بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في الموسم الماضي ما معدله 14,2 نقطة و4,8 متابعات و8,7 تمريرات حاسمة في المباراة، في موسمه الثاني عشر في الدوري.

وانتقل لاوري من ممفيس الى هيوستن روكتس في 2009 في موسمه الثالث في دوري المحترفين، قبل الانضمام الى تورونتو عام 2012.