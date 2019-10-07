الخطيب يخضع للكشف الطبى ويجري فحوصات وأشعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، للكشف الطبى ظهر اليوم على يد الطبيب الألمانى بيرتا لانفى الذى تواجد فى زيارة المستشفى الملكى بالإسكندرية. وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية والأشعة قبل الخضوع للكشف الطبى بمعرفة الطبيب الألمانى الذى سبق أن أجرى لرئيس الأهلى ثلاث عمليات سابقة فى المخ والرقبة والظهر وذلك فى حضور الطبيب أحمد فرهود. جاءت زيارة الخطيب للطبيب الألمانى بالإسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلى ببعض الآلام القاسية بالظهر فى الأيام الأخيرة واضطر للجوء لبعض المسكنات لحين العرض على الطبيب المعالج.

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