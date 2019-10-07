سوبر كورة.. 7 كلمات تنهى أزمة جنش في جلسة رئيس الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا عقب تحدث اللاعب عبر وسائل السوشيال ميديا على أزمة مستحقاته المتأخرة. وتسبب محمود جنش حارس الفريق الأبيض فى أزمة بالزمالك، بعد التصريحات التى أدلى بها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلاً: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بأن جميع اللاعبين لم يحصلوا على مقدمات العقود باستثناء اثنين حصلا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهما، وبعد تبادل التصريحات بين جنش وأمير مرتضى زادت الأزمة وقرر مرتضى منصور رئيس النادى عرض الحارس للبيع، لكن حدثت مساعٍ لحل الأزمة. Advertisements وكشف "سوبر كورة" كواليس الجلسة التي جمعت بين رئيس القلعة البيضاء وجنش فى مقر مكتبه بالنادى..

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