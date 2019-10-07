شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب للاعبى المنتخب الأولمبى: "انسوا أنديتكم ولابد من التأهل للأولمبياد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى معسكر الفريق اليوم باجتماع مع اللاعبين، أعقبه اجتماع آخر مع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى سعى من خلاله لوضع النقاط على الحروف.

ويأتى المعسكر الحالى استعدادًا للقاء جنوب أفريقيا يومى 11 و13 أكتوبر الحالى ضمن برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وطالب غريب جميع اللاعبين ببذل أقصى جهد فى التدريبات خاصة أن هناك الملايين من الجماهير المصرية تنتظرهم وتنتظر تحقيق البطولة وهو ما يستلزم الالتزام والجدية داخل المعسكر والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى لأن الانضباط هو عنوان النجاح.

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وطالب غريب الجميع بالتفكير فى شيء واحد فقط وهو المنتخب الأولمبى ومصر بعيدًا عن ارتباطاتهم مع أنديتهم، لاسيما أن الفترة المقبلة ستترجم الجهد الذى بذل على مدار 20 شهرًا هى عمر الفريق.

وأكد المدير الفنى أنه منح الجميع الفرصة قبل الاستقرار على القائمة التى ستشارك فى البطولة وقوامها 21 لاعبًا.

وفى اجتماعه مع الجهاز الفني، شدد غريب على ضرورة قيام كل فرد فى الجهاز بواجبه على الوجه الاكمل واعتبار الجميع الأن جنود فى خدمة مصر.. ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه الأول مساء اليوم.