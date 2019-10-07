شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى الصدارة والأهلى وصيفاً.. ترتيب دورى الجمهورية لمواليد 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، وذلك بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة، برصيد 15 نقطة حصدها الفريق الأبيض خلال مشواره في البطولة. واحتل النادي الأهلي المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط 15 نقطة، ولكن فارق الأهداف انحاز لصغار ميت عقبة، كما احتل الانتاج الحربي المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن الأهلي. Advertisements وفي المركز الرابع جاء فريق إنبي برصيد 13 نقطة ليكمل الضلع الرابع في المربع الذهبي، وفي المركز الأخير جاء فريق الجونة برصيد نقطة واحدة. وجاء جدول مسابقات ناشئين 99 كالتالي:

2001

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