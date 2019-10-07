شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يتألق فى مران الأهلى.. وفايلر يعالج أزمة إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران الفريق الجماعى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ونجح المغربى أزارو فى إحراز أكثر من هدف "لوب" نال إشادة المدرب السويسرى وزملائه فى الفريق.

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وخصص فايلر تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين وشهدت التقسيمة منافسة قوية من أجل الدخول فى حسابات فايلر.

فى الوقت الذى ركز فايلر على علاج أزمة إهدار الفرص خلال التقسيمة، أملاً فى علاج الآفة قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم ١٩ أكتوبر الجارى والتى تأتى فى رابع مواجهات بطولة الدورى العام.