سوبر كورة يكشف عن "جوكر" جديد فى النادي الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عودته من الإصابة إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى قرر استبعاده بعض الوقت للتأكد من سلامته الكاملة. هو أحد أهم الصفقات التى أبرمها النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى وكان المدير الفنى للفريق طلب مشاهدة تقرير بالفيديو للاعب، فى ظل نظام تدوير يعمل رينيه فايلر عليه جيدًا منذ الظهور الأول له مع الأهلى.

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