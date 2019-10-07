شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد فساتين نجمات طائرة الأهلى فى أسبوع المناسبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم نجمات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بعالم الموضة و الفاشون فى عدد من المناسبات التى يظهرن فيها سواء بالفساتين الكاجوال أو السواريه. وظهرت نجمات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بعدد من الفساتين المبهرة على مدار أسبوع سواء فى خطوبة زميلتهن بالفريق فريدة العسقلانى أو فى زفاف أحد واحدة من صديقاتهن المقربات. Advertisements

و يرصد "سوبر كورة" لقطات لتألق نجمات طائرة الأهلى بأحدث الفساتين فى الصور التالية : لمشاهدة صور فاشون نجمات طائرة الأهلى فى أسبوع المناسبات عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. شاهد فساتين نجمات طائرة الأهلى فى أسبوع المناسبات.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.