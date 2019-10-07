مران الأهلي..ظهور مروان محسن.. وغياب الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، وذلك خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية.

ويخوض منتخب مصر خلال فترة التوقف ودية أمام بتسوانا، كما يلعب المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، بأن مران الأهلي شهد غياب الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للأهلي، للانضمام لمعسكر تونس استعدادًا لمواجهة الكاميرون يوم ١٢ أكتوبر.

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وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة فايلر بعمل تقسيمة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية وتصحيح بعض الأخطاء.

وظهر المهاجم مروان محسن، لاعب الأهلي في تدريبات الفريق، ليخوض مرانًا منفردًا عقب إجراء جراحة في الوجه.

وخصص توماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق فقرة تدريبية للاعبين خلال المران الجماعي؛ ليخوض جميع اللاعبين لتدريبات بالكرة لرفع الحمل البدني للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتواجد 19 لاعبًا في مران الأهلي، نظرًا لانضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، للاستعداد لخوض المباريات الودية.