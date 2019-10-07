فاطمة سامورا تتسلم جائزة "صانع التاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تسلمت السنغالية فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جائزة "صانع التاريخ" في حفل جوائز "الأفضل في إفريقيا Best of Africa" الذي أقيم في لندن أمس الأحد.

وأكد الفيفا عبر موقعه الرسمي أن سامورا حصلت على الجائزة تقديرًا لعملها في الاتحاد الدولي، حيث شغلت منصب الأمين العام منذ مايو 2016، كأول امرأة إفريقية ومسلمة تتولى هذا الدور.

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وتسلمت سامورا الجائزة من النجم الإنجليزي ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق.

وسبق واتفق "فيفا" و"كاف" على تعيين فاطمة سامورا "ممثلة عامة للفيفا بإفريقيا" لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير 2020، على أن تكون هذه الفترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

يُذكر أن حفل جوائز "Best of Africa" يقام سنويا في لندن، ويجمع بين أكثر الأعضاء نفوذا في إفريقيا الذي يعيشون في إنجلترا، لتسليط الضوء على الإنجازات الإيجابية التي حققوها.