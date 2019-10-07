لجنة من الفيفا تتواجد في لقاء إيران وكامبوديا لمراقبة حضور النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - ( إفي):

ستتواجد لجنة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا الأسبوع في طهران لدعم العمليات التي ستسمح لأول مرة منذ 40 عاما بحضور النساء مباراة لكرة القدم، والتي ستجمع المنتخب الإيراني وكمبوديا في العاشر من الشهر الجاري.

وتتكون هذه اللجنة من مسؤولين بحقوق الإنسان والأمن والمسابقات، حسبما أعلن (فيفا). كما تواصلت هذه اللجنة مع السلطات الإيرانية في نهاية سبتمبر الماضي لمناقشة حضور النساء مباريات كرة القدم بكل حرية.

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وتم هذا التواصل عقب وفاة الشابة سحر خداياري (29 عاما) بعدما أضرمت النار في جسدها لعلمها بإمكانية حبسها لمدة 6 أشهر لمحاولتها حضور مباراة فريقها استقلال أمام فريق العين الإماراتي.

وقضت سحر المعروفة باسم "الفتاة الزرقاء"، نظرا لكونه لون فريقها المفضل استقلال، يومين من الحبس قبل أن يتم إطلاق سراحها وانتظار محاكمتها، ولكن فور علمها بأنها قد تُسجن لمدة 6 أشهر قامت بإطرام النيران في جسدها.

وتوفيت المشجعة الشابة في التاسع من سبتمبر الماضي بعد تعرضها لحروق في 90% من جسدها، وأصبحت رمزا للصراع من أجل المساواة التي نادى بها الكثيرون ومنهم (فيفا).