هيثم شعبان يحاضر لاعبي سيراميكا كليوباترا فنيًا

عقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على الملعب الفرعي باستادالدفاع الجوي.
شرح المدير الفني خلال المحاضرة خطة تدريب الفريق بالإضافة إلى بعض النقاط الفنية، والعديد من التعليمات الهامة، وشرحمدى خطورة المرحلة التي تسبق انطلاق دوري الدرجة الثانية.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجصؤ زهة الداخلية، في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر، في الجولة الأولى لمسابقة دوري الدرجة الثانية.
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