مروان محسن يبدأ مرحلة التأهيل في الاهلي

ظهر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مقر النادي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي أجراها في الوجه.
وبدأ مروان، مرحلة العلاج والتأهيلداخل الأهلي، وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي؛ لتجهيزه للعودة مجددا للمشاركة في المران الجماعي. وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها وتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.
وكان مروان محسن، قد تعرض لإصابة في الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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