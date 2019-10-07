تدريبات بدنية للاعبي الاهلي تحت قيادة فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتدريباته اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون. واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للكرة،وذلك لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، كما عقد فايلر، جلسة سريعة مع الفريق للتأكيد على بعض الأمور الفنية.
وكان الجهاز الفني قد اكتفى بمراناستشفائي لجميع اللاعبين أمس، فيما بدأ اليوم تدريبات الكرة، للتركيز على بعض الجوانب الفنية وتصويب الأخطاء خلال فترة توقف الدوري.
ويغيب عن الأهلي 10 لاعبين؛ 6 مع المنتخب الأول، و 4 مع المنتخب الأولمبي وذلك استعدادا للمباريات الودية ضمن الأجندة الدولية.
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