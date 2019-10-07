جلسة تاهيلية لمحمود متولي علي هامش مران الاهلي

ادي محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيليه، وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي

يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وتعرض متولي، لتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام

الزمالك في مباراة السوبر المصري، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.