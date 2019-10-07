المصري البورسعيدي يفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية تحت 18 عام

فاز فريق المصري تحت 18 عام “2001” بقيادة مديره الفني الجديد الكابتن جابر حسن علي الاهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب الجيش الثالث بالسويس ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة السنية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقه السويس مكون من احمد ناصر حكماً للساحة ومعه كل من كريم محمد واحمد الكيال.

جاءت أهداف المباراة جميعاً في الشوط الأول ،حيث تقدم المصري بهدف عن طريق حازم حسين في الدقيقة الاولي من اللقاء ، واضاف مهند صادق مهاجم الفريق الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر من

ضربة رأس صاروخية بعدما تلقي كرة عرضية حريرية من زميله السيد نشأت ، فيما احرز الاهلي هدفه الوحيد من ضربه جزاء في الدقيقه الخامسة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني استطاع دفاع المصري الحد مع خطورة هجوم الأهلي بفضل تألق لاعبيه ومن وراءهم الحارس الأمين ايهاب العايدي الذي تألق بشدة ، فيما اعتمد المصري على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة ، ويمر الوقت المتبقي من اللقاء دون جديد ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز المصري بهدفين لهدف

مثل المصري : ايهاب العايدي في حارسه المرمي وجمال عادل ومحمد ابراهيم وعبد الله حمدي وحازم حسين في خط الدفاع وشريف وائل واحمد علي والسيد نشأت في خط الوسط واحمد كمال وصيام محمود خلف رأسه الحربه الوحيد مهند صادق

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن جابر حسن مديراً فنياً ، الكابتن محمد منصور مدرباً ، الكابتن طارق الشناوي مدرباً للحراس ، الكابتن محمد جبر أخصائياً للعلاج الطبيعي ، الكابتن محمد عوض مديراً ادارياً ، فيما يشرف على القطاع فنياً الكابتن مجدي الشناوي المدير الفني للقطاع ، الكابتن سعيد ابراهيم مساعداً لمدير القطاع ،الكابتن محمد المنصوري مديراً ادارياً ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى ، الدكتور علاء الدين عاطف مخطط أحمال ، الكابتن ابراهيم الصفتي إدارياً للقطاع.