سباليتي يقترب من قيادة ميلان

اكدت تقارير ايطالية أن لوتشيانو سباليتي المدير الفني الاسبق لفريق روما قد اقترب من تولي منصب المدير الفني لفريق ايه سي ميلان خلفاً لماركو جيامباولو .

ذكرت صحيفتي كوريري ديلو سبورت

ولاجازيتا ديلو سبورت ان ميلان دخل في مفوضات متقدمه مع المدرب للاتفاق علي الشروط الشخصية الخاصة بالمدرب إلى جانب إنهاء أزمته مع ناديه السابق إنتر ميلان.

واشارت الصحيفة الي ان انضمام سباليتي إلى الروسونيري بات قريبًا على أن يتم الإعلان الرسمي بعد إقالة ماركو جيامباولو.

الجدير بالذكر أن ميلان جمع 9 نقاط بعد خوض 7 جولات في بطولة الكالتشيو (فاز في 3 وخسر في 4).