سموحه 2001 يفوز على طلائع الجيش في بطولة الجمهورية

فاز فريق سموحه مواليد 2001لكرة القدم على نظيرة طلائع الجيش بهدف للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية .

سجل فارس مجاهد هدف المباراة الوحيد فى الوقت الضائع من الشوط الثاني من تسديده قويه من خارج منطقة ليضيف سموحه أغلى ثلاث نقاط ويرتفع رصيده إلى 13نقطة .

وأعرب يوسف حمدى المدير الفني للفريق عن سعادته بفوز فريقة وأوضح حمدى أن الأيام الماضية شهدت انتصارات

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عديده وأخبار سعيده لنادى سموحه منها فوز الفريق الأول لكرة القدم على انبى وفوز فريق 2001 على بيراميدز و الجيش وفوز فريق 99على الإسماعيلى وانضمام 4 لاعبين من سموحه للمنتخب الأولمبى وانضمام حسام حسن مهاجم الفريق الأول للمنتخب القومى وأختتم المدير الفني تصريحاته مؤكدا أن هذا الأسبوع سموحاوى .

لعب سموحه بتشكيل مكون من محمد أيمن ، فارس مجاهد

، ابراهيم سامى ، محمود منتصر ، عمر نشأت ، يوسف جوده ، حسام سعد ، محمود رفاعى ، ابراهيم عواد ، سعيد هانى ، الصباحى عماد واشترك أثناء المباراة كلا من محمد الحسينى ، عبد الرحمن حمدى جنش ، وعصام الحضرى

ويتكون الجهاز الفني من : يوسف حمدى مدير فنى ، كريم رأفت مدرب عام ، إسلام طلبه مدرب حراس المرمى، محمد أحمد نونش إدارى الفريق، عماد حمدى علاج طبيعي، محمود مصطفى عامل مهمات.

ويقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .