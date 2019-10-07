شباب المقاولون يهزم الاتحاد في عقر داره ببطولة الجمهورية

تغلب فريق المقاولون العرب مواليد 2001 على فريق الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين فى المباراة ضمن بطولة الجمهورية.

أحرز أهداف اللقاء أحمد صبحى وإيهاب ناصر وقد أشاد عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى فريق المقاولون بالمستوى الذى أدى به لاعبى فريقه، وأكد أنه يهدى هذا الفوز للكابتن

محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب الذى لا يبخل على القطاع من جهد فى إعلاء اسم نادى المقاولون العرب وخاصة فرق القطاع.

وأكد زيزو أن نجم اللقاء كان الحارس سبحة الذى تصدى لأكثر

من كرة وأيضا باللاعب أحمد صبحى المنضم حديثا للنادى فى أولى مباراة يلعبها.

يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وأيمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابر إدارى وتامر عادل إصابات تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.