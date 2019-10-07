السباح صلاح امين بطلا للماسترز ب 5 ذهبيات ورقمين قياسيين

واصل صلاح امين سباح نادي سموحة مسيرته الناجحة في مختلف البطولات حيث نجح في الحصول علي بطولة الجمهورية للماسترز.

وحصد امين ٥ ميداليات ذهبية و حقق رقمين قياسيين في سباقات ال ٤٠٠ حرة و ٢٠٠ متنوع ، كما حصل علي كأس احسن سباح بالبطولة . علي بطولة الجمهورية للماسترز.وحصد امين ٥ ميداليات ذهبية و حقق رقمين قياسيين في سباقات ال ٤٠٠ حرة و ٢٠٠ متنوع ، كما حصل علي كأس احسن سباح بالبطولة .

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