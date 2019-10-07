زمالك 2001 يهزم بيراميدز في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ علي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي بالجولة الثامنه لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الفريق، أحمد عيد وحسام عبدالمجيد.

وبهذا الفوز يواصل زمالك 2001 احتلال المركز الأول في البطولة برصيد ١٨ نقطة، حيث خاض ٧ لقاءات فاز في ٦

وخسر لقاء وحيدا، في حين أن مباراة أسوان لم تقم لانسحابه من البطولة.

ويقود الفريق أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ويعاونه منتصر الجدي، وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى، ومحمود مغاوري إداريا، وأحمد عصمت مدربا للأحمال واللياقة.