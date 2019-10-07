فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ علي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي بالجولة الثامنه لبطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز هدفي الفريق، أحمد عيد وحسام عبدالمجيد.
وبهذا الفوز يواصل زمالك 2001 احتلال المركز الأول في البطولة برصيد ١٨ نقطة، حيث خاض ٧ لقاءات فاز في ٦وخسر لقاء وحيدا، في حين أن مباراة أسوان لم تقم لانسحابه من البطولة.
ويقود الفريق أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ويعاونه منتصر الجدي، وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى، ومحمود مغاوري إداريا، وأحمد عصمت مدربا للأحمال واللياقة.
كانت هذه تفاصيل خبر زمالك 2001 يهزم بيراميدز في بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.