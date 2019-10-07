رياضة | مواجهات قوية لإندية الغربية في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لإندية الغربية في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة الادوار التأهيلية المؤهلة للاشتراك فى بطولة كأس مصر ، في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم وذلك في حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفه بادارة شئون الاتحاد، بالإضافة إلى مديرى جميع الفروع.

وتنطلق الادوار التأهليه يومى ١٥ و١٦ أكتوبر الجارى ويشارك فيها ٢٠٧ أنديه .

وكان الدكتور جمال محمد على قد قدم شرحا وافيا للبطولة الذي راعى تمثيل جميع المحافظات فى الأدوار التأهيلية مع وعد بحل كل المشاكل التى تواجه الفروع.

وأكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنه المكلفة لادارة شئون الاتحاد أن القرعة تمت بحضور مديري الفروع الذين وجهت إليهم الدعوه وهم المنوط بهم حضور اجراء قرعة الادوار التمهيدية المؤهله لبطولة كأس مصر على اعتبار أن كل مدير فرع يمثل الانديه المشاركه في نطاقه ، حيث حضر القرعه ٢٦ مدير فرع ، وهو ما يؤكد ان هناك شفافيه فى اجراء القرعة ، و قام كل مدير فرع بسحب قرعة الانديه المشاركة لديه فى المسابقه.

وأشار نائب رئيس اللجنه بانه تم اجراء القرعة بالطريقه العشوائية الموجهه وذلك بتوجيه الانديه داخل كل محافظه ثم المحافظه الاقرب مع العشوائيه فى اقامة المباريات بين الفرق حيث أن عدد الانديه المشاركه ٢٠٧ فرق يصعب حضور مندوب لكل ناد .

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أسفرت قرعة التصفيات التمهيدية لكأس مصر عن مواجهة قوية لأندية الغربية في هذا الدور حيث سيلتقي سمنود مع صيد المحلة وتعتبر هذه المواجهة هي ديربي ومن الطريف أن الفريقين سيلتقيان الأسبوع المقبل وجه لوجه في إفتتاحية القسم الثالث ضمن المجموعة الثامنة لكن على ملعب غزل المحلة الفرعي.

وستكون المواجهة بين أبناء بلدية المحلة طارق السعيد المدير الفني للصيد ومصطفي أبوإسماعيل المديرالفني لسمنود.

وفي مواجهة أخرى سيلتقي سبورتنج كاسل مع فريق محلة حسن الذي سيلعب في القسم الرابع

ويلتقي عثماثون طنطا مع مركز شباب زفتي، ويخرج فريق إتحاد بسيون لمواجهة صعبة أمام فريق مطوبس بملعب مطوبس.

وقد حددت لجنة المسابقات يوم ١٥ أكتوبر الجاري لإقامة هذه المباريات.