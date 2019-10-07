رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى الأهلي والخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى الأهلي والخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة قوية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حالة الإقدام على التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق.

وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية :" لو كهربا راجل يروح الأهلي، إذا إنضم للأهلي سأقوم بضم نصف لاعبي الأهلي للزمالك".

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وأضاف :"إذا كان هناك لاعب في صفوف الأهلي يحصل على 20 مليون جنيه في الموسم سأدفع له 40 مليون، وأحصل على نصف فريق الأهلي".

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي، أن كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي حالياً والذى رحل عن نادى الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بات قريبًا من الإنتقال للأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكان الزمالك قد تعادل أمس أمام نادى أف سي مصر بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصري، ويستعد الأبيض لمواجهة النادى الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري.