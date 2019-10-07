رياضة | الجبلاية تصدم الأهلي والزمالك قبل قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تصدم الأهلي والزمالك قبل قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خطابا رسميا إلى ناديي الأهلي والزمالك، قبل مباراة القمة بالدوري العام.

وأكد مسؤولو الجبلاية، في خطابهم أنه تأكد مواجهة الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، بدون أي حضور جماهيري بالمدرجات.

وأوضح الخطاب، أن مجلس الجبلاية حاول بشتى الطرق إيجاد حلول مع الجهات الأمنية لدخول بعض الجماهير نظرا لأهمية المباراة، ولكنها باءت بالفشل.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

على جانب آخر توصل مسئولو شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الأهلي إلى اتفاق مع إدارة النادي الأحمر من أجل إقامة احتفالية التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين وذلك يوم الخميس المقبل.

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ومن المقرر أن تقام الاحتفالية يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالحفل.

وستقوم إدارة النادي الأهلي بمخاطبة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري من أجل حصور لاعبي الأهلي الدوليين لحضور هذه الاحتفالية ثم العودة مجددًا إلى معسكر المنتخب.

وكان الأهلي قد توح بلقب الدوري للموسم 2018-2019 متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك وذلك للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020 برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في 3 مباريات على حساب سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.