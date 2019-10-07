رياضة | الأهلي يتحكم في مصير مدرب الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على حسم مصير المدير الفني الصربي ميتشو بعد لقاء القمة أمام الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري.

ويفكر مجلس الزمالك في إقالة المدرب ميتشو حال خسارة لقاء القمة امام الأهلي علماً بأنها ستكون الفرصة الاخيرة للمدرب مع الفريق

وانفجر مجلس الإدارة غضباً في وجه المدرب ميتشو بعد النتائج السلبية التي يمر بها الفريق بالفترة الحالية أبرزها خسارة السوبر المصري من الأهلي والتعادل يوم امس مع فريق نادي مصر في الدوري 1-1.

وتبدو أن المؤشرات الأولية في الزمالك تؤكد على أن الإدارة لن تصبر على المدرب ميتشو كثيراً حال سقوط الفريق في أي مباراة قادمة حتي لا تنقلب الجماهير على النادي.