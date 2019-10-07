رياضة | برشلونة يكشف عن عقوبة ديمبيلي بعد طرده ضد إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف عن عقوبة ديمبيلي بعد طرده ضد إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فريق برشلونة عن عقوبة اللاعب الفرنسي المتوقعة من الاتحاد الاسباني وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراة الفريق ضد إشبيلية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن في نادي برشلونة يعلموا جيدا ان عقوبة ديمبيلي ستكون ايقاف مباراتين، وأن القرار سوف يصدر يوم الاربعاء ومن ثم سيقوم النادي الكاتالوني باستئنافه.

وفي حال تعرض ديميبلي لتلك العقوبة فسوف يغيب عن مباراتي البارسا القادمتين أمام فريقي إيبار وريال مدريد.

ويرغب فريق البارسا في عدم فقد ديميبلي خلال مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد والتي ستقام على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا.