رياضة | جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان في السان سيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان في السان سيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الفوز على فريق إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي

وسجل ديبالا هدف فريق يوفنتوس الاول في بداية المباراة، بينما تعادل لوتارو مارتينيز من ركلة جزاء لفريق إنتر ميلان بعد هدف يوفنتوس مباشرة، واحرز جونزالو هيجواين هدف اليوفي الثاني في الدقيقة 79 من اللقاء.

ويأتي ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي :-

1- يوفنتوس 19 نقطة.

2- إنتر ميلان 18 نقطة.

3- اتالانتا 16 نقطة.

4- نابولي 13 نقطة.

5- روما 12 نقطة.

6- لاتسيو 11 نقطة.

7- فيورنتينا 11 نقطة.

8- كالياري 11 نقطة.

9- تورينو 10 نقاط.

10- هيلاس فيرونا 9 نقاط.

11- بولونيا 9 نقاط.

12- بارما 9 نقاط.

13- بارما 9 نقاط.

14- أودينيزي 7 نقاط.

15- ساسولو 6 نقاط.

16- بريشيا 6 نقاط.

17- سبال 6 نقاط.

18- ليتشي 6 نقاط.

19- جنوى 5 نقاط.

20- سامبدوريا 3 نقاط.

وكانت تلك الهزيمة لفريق إنتر ميلان من فريق يوفنتوس هي الخسارة الأولى له هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعدما كان قد حقق 6 انتصارت متتالية منذ بداية البطولة.