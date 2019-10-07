رياضة | بالدليل.. ديمبيلي خارج الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالدليل.. ديمبيلي خارج الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة سيغيب عن المشاركة في معركة الكلاسيكو امام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر المقبل.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي تلقي البطاقة الحمراء يوم أمس أمام إشبيلية بعد هجومه على حكم اللقاء ماتيو لاهوز.
وقالت الصحيفة الإسبانية أنه في عام 2012 بيبي لاعب ريال مدريد السابق شتم الحكم بقوله أذهب للسرقة وسبه وتم إيقافه مباريتين فقط، ولذلك من المؤكد أن يواجه ديمبيلي نفس العقوبة بعد هجومه على الحكم.
وسيواجه نادي برشلونة منافسه إيبار في الجولة القادمة من الدوري الإسباني ثم سيواجه نظيره ريال مدريد يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري.