رياضة | بالدليل.. ديمبيلي خارج الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالدليل.. ديمبيلي خارج الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة سيغيب عن المشاركة في معركة الكلاسيكو امام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر المقبل.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي تلقي البطاقة الحمراء يوم أمس أمام إشبيلية بعد هجومه على حكم اللقاء ماتيو لاهوز.