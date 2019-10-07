رياضة | رسميا.. لجنة الانضباط توقع عقوبة قاسية على الحائلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. لجنة الانضباط توقع عقوبة قاسية على الحائلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن توقيع عقوبة قاسية على أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة؛ لدخوله ملعب مباراة فريقه أمام التعاون ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشرت لجنة الانضباط بيانا رسميا عبر موقع للاتحاد السعودي لكرة القدم، يفيد بتغريم أنمار الحائلي، مبلغ 20 ألف رئيس نادي الاتحاد؛ لدخوله أرض الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام التعاون والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين.

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يذكر أن الحائلي تولى رئاسة نادي الاتحاد، في شهر يونيو الماضي، بعد تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية، لعدم وجود مرشحين آخرين للمنصب.

سقط فريق الاتحاد في أخر مواجهة له أمام نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 6 جولات، فاز في 3 مباريات وهزم في مثلهم.