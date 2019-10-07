رياضة | تعرف على التشكيل المثالي للجولة الثامنة من البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التشكيل المثالي للجولة الثامنة من البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من أستون فيلا ولاعبين من وولفرهامبتون ولاعب من ليستر سيتي وبرايتون وتشيلسي وليفربول وواتفورد ونيوكاسل. وجاء التشكيل على النحو التالي :- حراسة المرمى : شمايكل "ليستر سيتي" Advertisements خط الدفاع : أليسكندر أرنولد "ليفربول" - كاباسيلي "واتفورد" - بولي "وولفرهامبتون" - ألونسو "تشيلسي" خط الوسط : هيورهاني وجرياليتش "أستون فيلا" - لونجستاف "نيوكاسل" - أداما ترواري "وولفرهامبتون" خط الهجوم : ويسلي "أستون فيلا" - كونولي "برايتون".

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