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رياضة | تعرف على التشكيل المثالي للجولة الثامنة من البريميرليج

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كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة من الممتاز "البريميرليج".

وشهد التشكيل تواجد 3 لاعبين من أستون فيلا ولاعبين من وولفرهامبتون ولاعب من ليستر سيتي وبرايتون وتشيلسي وليفربول وواتفورد ونيوكاسل.

وجاء التشكيل على النحو التالي :-

حراسة المرمى : شمايكل "ليستر سيتي"

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خط الدفاع : أليسكندر أرنولد "" - كاباسيلي "واتفورد" - بولي "وولفرهامبتون" - ألونسو ""

خط الوسط : هيورهاني وجرياليتش "أستون فيلا" - لونجستاف "نيوكاسل" - أداما ترواري "وولفرهامبتون"

خط الهجوم : ويسلي "أستون فيلا" - كونولي "برايتون".

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