رياضة | أزمة بين جريزمان وديمبيلي في برشلونة

دخل الثنائي عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان في أزمة قوية داخل نادي برشلونة الإسباني بعد خوض موقعة إشبيلية يوم امس بالدوري الإسباني.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن جريزمان دخل في صراع مع جريزمان على حجز مكان في التشكيلة الأساسية مع الفريق بعد جلوس جريزمان على مقاعد البدلاء يوم أمس لصالح عثمان ديمبيلي.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن الأداء الجيد من النجم الشاب عثمان ديمبيلي ضد اشبيلية، وجلوس مواطنه أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء، يعد أمرًا يفتح النقاش حول من يستحق ان يلعب اساسيا في تشكيلة المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وتمكن فريق برشلونة، أمس الأحد، من تحقيق الفوز على حساب فريق إشبيلية، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية.