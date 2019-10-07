رياضة | ريال مدريد يشعل الحرب مع يوفنتوس في الصفقة المنتظرة

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في صراع شرس مع نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة من العيار الثقيل في الفترة القادمة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الديلي ميل الإنجليزية، فإن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي لتعزيز صفوف الفريق.

واضافت الصحيفة، أن ريال مدريد سيخوض حرب شرسة مع يوفنتوس الإيطالي في صفقة التعاقد مع الفرنسي كانتي بالصيف المقبل بعد رغبة السيدة العجوز في ضم اللاعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أداء اللاعب الفرنسي المتألق قد لفت انتباه ريال مدريد بشدة، ولذلك فمن المتوقع أن يحل محل النجم البرازيلي كاسيميرو في صفوف الفريق الملكي.

ووفقًا لما أوضحته الديلي ميل، فإن رسوم الصفقة سوف تصل إلى 70 مليون جنيه استرليني، وبالتالي فإنها لن تعيق يوفنتوس عن إتمام التعاقد مع البالغ من العمر 28 عامًا.