رياضة | العين الإماراتي يطلب ضم موهبة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يطلب ضم موهبة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي العين الإماراتي عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات شادي رضوان لاعب فريق شباب ٢٠٠١ خلال الفترة الحالية.

وتلقى النادي الأهلي عرضًا من النادي الإماراتي للموافقة على انتقال شادي رضوان، بعد إعجابهم بمستواه.

ومن المنتظر أن يقوم النادي الأهلي بالرد رسميًا على العرض الإمارتي بالموافقة أو الرفض، خاصة وأن الكثير يتوقع للاعب بمستقبل باهر نظرًا لقدراته الكبيرة.

ولفت رضوان الأنظار إليه في الموسم الماضي خلال مشاركته مع الأهلي في دوري شباب الجمهورية.